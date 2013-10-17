Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59
Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12
Re: Альфа-Банк
МАБуть вже не обідають,а в AHub зависли
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:17
Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:22
Це звук падаючих серверних стійок.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:47
А шо Ви з Аллою мучаєтесь? Ті самі завдання не може виконати інша банка?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:50
Якщо гроші в Алли, то як їх перенести на іншу банку?
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52
Т.е. інша банка может снять деньги со сдохсейфа или его-же пополнить? Не знал.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:53
отправили один платёж, но тормозит МАБ конкретно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12
Re: Альфа-Банк
Піпєц. Півдня до дупи.
Але з власним коворкінгом.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:15
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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