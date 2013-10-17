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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9178917991809181>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:59

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
МАБ опять поломали? Висит на этапе входа

Проблема известна. Исправляем.

Когда ориентировочно будет работать?

Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:12

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Спарта обідає. Дайте їм обідній смузі поїсти.

МАБуть вже не обідають,а в AHub зависли
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:17

Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:22

  mustbe написав:Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк

Це звук падаючих серверних стійок.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:47

  Кочевник написав:
  mustbe написав:Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк

Це звук падаючих серверних стійок.

А шо Ви з Аллою мучаєтесь? Ті самі завдання не може виконати інша банка?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  mustbe написав:Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк

Це звук падаючих серверних стійок.

А шо Ви з Аллою мучаєтесь? Ті самі завдання не може виконати інша банка?

Якщо гроші в Алли, то як їх перенести на іншу банку?
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  mustbe написав:Внезапно наступил коварный вторник и поломал МАБ.
И эти люди рассказывают насколько они круты, слушая звуки бьющейся посуды.
Позорняк

Це звук падаючих серверних стійок.

А шо Ви з Аллою мучаєтесь? Ті самі завдання не може виконати інша банка?

Т.е. інша банка может снять деньги со сдохсейфа или его-же пополнить? Не знал.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:53

отправили один платёж, но тормозит МАБ конкретно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12

Re: Альфа-Банк

Піпєц. Півдня до дупи.
Але з власним коворкінгом.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:15

  Shaman написав:
  v57 написав:Рассрочку продлевать нет в планах?


хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек :D

Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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