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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9178917991809181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:20

А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:21

  clientage написав:А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как? :evil:

Стакани бьють в коворкінгу. Яка робота?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:22

  Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса

коммуналка - намного больше организаций стало.
Перестал работать отпечаток.
Появился пин вместо пароля.
Периодически пишет что что-то пошло не так и не грузит рабочий стол.
Наконец-то пуши заработали...
Чтобы до пушей по карте добраться, надо в несколько раз больше нажатий сделать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45

  clientage написав:А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как? :evil:

Всё очень медленно, но работает. Я уже отстрелялся и даже деньги уже дошли в другой банк.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:49

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

  velvet написав:
  clientage написав:А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как? :evil:

Всё очень медленно, но работает. Я уже отстрелялся и даже деньги уже дошли в другой банк.
Ааа, тада ослабаняйте канал, у Алки два последних рабочих зухеля осталось :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33264
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2632 раз.
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  #<1 ... 9178917991809181
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