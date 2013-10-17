А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:20
А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:21
Стакани бьють в коворкінгу. Яка робота?
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:22
коммуналка - намного больше организаций стало.
Перестал работать отпечаток.
Появился пин вместо пароля.
Периодически пишет что что-то пошло не так и не грузит рабочий стол.
Наконец-то пуши заработали...
Чтобы до пушей по карте добраться, надо в несколько раз больше нажатий сделать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45
Всё очень медленно, но работает. Я уже отстрелялся и даже деньги уже дошли в другой банк.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:49
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54
Ааа, тада ослабаняйте канал, у Алки два последних рабочих зухеля осталось
... делайте хоть что-нибудь!
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