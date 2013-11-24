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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9179918091819182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:14

  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:09

  Flamingo написав:
  Бекас написав:Annet_ Правильно банк делает, что не гарантирует - не нужно разглашать время подвоза денег.Мало ли что...

Пусть не разглашает время подвоза и подвозит когда хочет - хоть накануне вечером, хоть в полночь, хоть когда... Но если клиент хочет получить СВОИ деньги в 9 или 10 часов банк должен это обеспечить. Это называется клиентоориентированность. А вот то что банки называют "не гарантируем" - называется пофигизм банка в отношении клиента. :evil:

Думаю, если клиент скажет, а могу я забрать на след. день утром, то деньги придержат. А тут, как я понял, клиент хочет заказать на ближ. возможный день и обязательно до 12-00
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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