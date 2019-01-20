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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:14
ol_zy написав:
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
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mephala
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Додано: Вів 22 гру, 2020 18:09
Flamingo написав: Бекас написав:Annet_
Правильно банк делает, что не гарантирует - не нужно разглашать время подвоза денег.Мало ли что...
Пусть не разглашает время подвоза и подвозит когда хочет - хоть накануне вечером, хоть в полночь, хоть когда... Но если клиент хочет получить СВОИ деньги в 9 или 10 часов банк должен это обеспечить. Это называется клиентоориентированность. А вот то что банки называют "не гарантируем" - называется пофигизм банка в отношении клиента.
Думаю, если клиент скажет, а могу я забрать на след. день утром, то деньги придержат. А тут, как я понял, клиент хочет заказать на ближ. возможный день и обязательно до 12-00
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:14
mephala написав: ol_zy написав:
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:17
Alfa_Bank вы просили написать про пуши. Пару дней назад в моб маб пуши опять перестали раюотать. Включил в сенсе, на картах не передергивал, только проверил по одной или там пуши остались, и начали в сенсе работать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:51
Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".
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ishvara
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55
ol_zy написав:Alfa_Bank
вы просили написать про пуши. Пару дней назад в моб маб пуши опять перестали раюотать. Включил в сенсе, на картах не передергивал, только проверил по одной или там пуши остались, и начали в сенсе работать.
У меня тоже, после установки сенса что-то с пушами случилось.
Сенс снёс, в мобильном все карты передёрнул, но всёравно в СМС или в Вайбер падает. Чат сказал, что у меня везде пуши указаны, ну ХЗ.
Skiw
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:58
ishvara написав:
Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".
Покупка точно из категории окешбечиваемых (на нее начислилась хоть 1 коп. бонусов)? По тому как если нет - ее отоварить не получится.
А по счету провелась - не блокировка?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:00
Flamingo Да, бонусы начислились, аж 51 коп )
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ishvara
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:01
ishvara написав:Flamingo
Да, бонусы начислились, аж 51 коп )
Тада надо спрашивать уважаемую представителя... Хотя вы ж видите как Аллу чейчас из-за этих "спартанцев" колбасит - может чего и сломали
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:15
ol_zy написав: Shaman написав: v57 написав:
Рассрочку продлевать нет в планах?
хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
так изначально то и предлагают на 24 мес. с комиссией.
а вообще - да - у меня рассрочки на лист в Екселе не помещаются уже
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