RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9180918191829183>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:14

  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
mephala
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 07.04.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:09

  Flamingo написав:
  Бекас написав:Annet_ Правильно банк делает, что не гарантирует - не нужно разглашать время подвоза денег.Мало ли что...

Пусть не разглашает время подвоза и подвозит когда хочет - хоть накануне вечером, хоть в полночь, хоть когда... Но если клиент хочет получить СВОИ деньги в 9 или 10 часов банк должен это обеспечить. Это называется клиентоориентированность. А вот то что банки называют "не гарантируем" - называется пофигизм банка в отношении клиента. :evil:

Думаю, если клиент скажет, а могу я забрать на след. день утром, то деньги придержат. А тут, как я понял, клиент хочет заказать на ближ. возможный день и обязательно до 12-00
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:14

  mephala написав:
  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?

выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:17

Alfa_Bank вы просили написать про пуши. Пару дней назад в моб маб пуши опять перестали раюотать. Включил в сенсе, на картах не передергивал, только проверил по одной или там пуши остались, и начали в сенсе работать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:51

Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".
ishvara
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 09.12.12
Подякував: 266 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:55

  ol_zy написав:Alfa_Bank вы просили написать про пуши. Пару дней назад в моб маб пуши опять перестали раюотать. Включил в сенсе, на картах не передергивал, только проверил по одной или там пуши остались, и начали в сенсе работать.

У меня тоже, после установки сенса что-то с пушами случилось.
Сенс снёс, в мобильном все карты передёрнул, но всёравно в СМС или в Вайбер падает. Чат сказал, что у меня везде пуши указаны, ну ХЗ.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 918
З нами з: 04.04.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:58

  ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".

Покупка точно из категории окешбечиваемых (на нее начислилась хоть 1 коп. бонусов)? По тому как если нет - ее отоварить не получится.
А по счету провелась - не блокировка?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:00

Flamingo Да, бонусы начислились, аж 51 коп )
ishvara
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 09.12.12
Подякував: 266 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:01

  ishvara написав:Flamingo Да, бонусы начислились, аж 51 коп )

Тада надо спрашивать уважаемую представителя... Хотя вы ж видите как Аллу чейчас из-за этих "спартанцев" колбасит - может чего и сломали :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:15

  ol_zy написав:
  Shaman написав:
  v57 написав:Рассрочку продлевать нет в планах?


хорошего понемногу)))
я думаю, в Альфе и так прозревают от объема бесплатных рассрочек :D

Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.

так изначально то и предлагают на 24 мес. с комиссией.
а вообще - да - у меня рассрочки на лист в Екселе не помещаются уже :)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 918
З нами з: 04.04.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9180918191829183>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 251, 252, 253
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2522 92293
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 00:16
tarasum
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4493, 4494, 4495
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44944 5503865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 23:04
ukrprom2014
Банк Восток 1 ... 23, 24, 25
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
241 272238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 21:03
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.