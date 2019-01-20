|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:33
ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.
Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не сихронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1541
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:55
Кочевник написав: clientage написав:
А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как?
Стакани бьють в коворкінгу. Яка робота?
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3555
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 23:57
stryzhko написав:
ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.
Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не сихронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
Бонусам уже недели две, покупке тоже. Поддержка ничего внятного сказать не может.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 00:02
Alfa_Bank написав: Mavr написав:
Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения
Курсы не выносятся.[/quote]Ну вот. Хороший повод добавить фичу в план следующего релиза
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2522
|92293
|
|
|44944
|5503867
|
|
|241
|272238
|
|