Альфа-Банк
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:33
ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.
Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не синхронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
Востаннє редагувалось
stryzhko
в Сер 23 гру, 2020 01:00, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:55
Кочевник написав: clientage написав:
А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как?
Стакани бьють в коворкінгу. Яка робота?
Аlександр
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:57
stryzhko написав: ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.
Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не сихронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
Бонусам уже недели две, покупке тоже. Поддержка ничего внятного сказать не может.
ishvara
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Додано: Сер 23 гру, 2020 00:02
Alfa_Bank написав: Mavr написав:
Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения
Курсы не выносятся.[/quote]Ну вот. Хороший повод добавить фичу в план следующего релиза
Mavr
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Додано: Сер 23 гру, 2020 01:05
ishvara написав:Бонусам уже недели две, покупке тоже. Поддержка ничего внятного сказать не может.
Підтримка тут лише від шановної офпредставниці. Вже завтра буде розгрібати спартанські покращення:))
stryzhko
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:46
ishvara написав:
Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".
А у вас за эту покупку было начисление арахиса? А то я как-то интересовался аналогичным вопросом, ответили что нужна покупка с начислением орехов.
Water
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Додано: Сер 23 гру, 2020 07:11
Так він писав на попередній сторінці, що 0,51 арахісів нараховано.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Сер 23 гру, 2020 08:07
Julio написав:
У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%.
Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?
Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 гру, 2020 08:11
ishvara написав:
Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".
Добрый день. Напишите в ЛС номер счета, проверю.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:07
stryzhko написав: ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.
Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не синхронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
Для начисленных бонусов никакая синхронизация как бы не нужна. Как только в мобайле баланс бонусов увеличился - я сразу тратил (уже были подходящие покупки сделанные ранее) - все работало на ура. Но правда в "до-спартанскую эру".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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