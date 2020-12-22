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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9181918291839184>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:33

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.

Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не синхронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 23 гру, 2020 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:55

  Кочевник написав:
  clientage написав:А шо там у Аллы Михайловны седня?
Загул, корпоративчик шоли?
Работать бум седня или как? :evil:

Стакани бьють в коворкінгу. Яка робота?

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:57

  stryzhko написав:
ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.

Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не сихронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.


Бонусам уже недели две, покупке тоже. Поддержка ничего внятного сказать не может.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:02

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:


Благобдарю, это почтой то что я хотел. А как вывести курсы обмена на раб стол? Это же ключевая информация по которой люди принимают решения

Курсы не выносятся.[/quote]Ну вот. Хороший повод добавить фичу в план следующего релиза
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 01:05

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:Бонусам уже недели две, покупке тоже. Поддержка ничего внятного сказать не может.

Підтримка тут лише від шановної офпредставниці. Вже завтра буде розгрібати спартанські покращення:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:46

  ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".

А у вас за эту покупку было начисление арахиса? А то я как-то интересовался аналогичным вопросом, ответили что нужна покупка с начислением орехов.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 07:11

Re: Альфа-Банк

Так він писав на попередній сторінці, що 0,51 арахісів нараховано.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:07

  Julio написав:У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%.
Зображення
Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 08:11

  ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря. Пишет: "Нужно больше бонусов или покупок".

Добрый день. Напишите в ЛС номер счета, проверю.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:07

  stryzhko написав:
ishvara написав:Подскажите, почему не могу обменять бонусы на покупку? На счету 70+ бонусов, есть покупка на 51 грн от 11 декабря.

Бонуси свіжі? Глянув в себе, теж така проблема, але бонуси впали сьогодні і можливо ще не синхронізувалися за регламентом 1-3 дні по аналогії з покупками для виводу, якщо таку фічу допиляли спартанці.

Для начисленных бонусов никакая синхронизация как бы не нужна. Как только в мобайле баланс бонусов увеличился - я сразу тратил (уже были подходящие покупки сделанные ранее) - все работало на ура. Но правда в "до-спартанскую эру".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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