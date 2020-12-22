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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:31
Отписался от новостей в телеграмм. Тошнит уже от сенса который везде и не работает. Гора родила мышь
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