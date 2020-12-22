Мое мнение: 90% функций данного списка связано с персонализацией и UX. Это все конечно хорошо, и в 2020-м это важно, но нет функционально новых фич. Более того, вырезаны даже те, которые были в старом аппе. Натягивать новый интерфейс в ущерб функционалу? Ну такое. Спорная стратегия.
В Сенсе выпилили доходный сейф, он отсутствует. Это как? Вы хотите чтобы клиент клал туда деньги? А как вы собираетесь это делать если в вашем сенсе он даже не будет знать о существовании сейфа. Может я его не нашел? Ну тогда фиговое ваше UI/UX если я не могу найти его в пол-клика.
Функции, которые можно было бы добавить и которых нет в SenseApp: 1. Оформление кредитки в пол-клика, все данные указываются прямо в прилаге, сканы документов загружаются там же, не надо никаких тупых звонков с деревянными менеджерами, где надо диктовать свой паспорт по буквам. Вы сделали видеоинтервью? Окей, почему бы не развить идею до следующего левела.
2. Получение/отправка платежей SWIFT/SEPA/WU из приложения.
3. Просмотри кредитной истории из УБКИ
Есть вопросы также и к вашему UI:
Цвет полосы зняття готівки понятен. Чем зеленее, тем больше осталось доступного кэша. Цвет полосы кількість покупок непонятен. Я що, перевищив кількість покупок? Больше ніззя?
В старом аппе когда я выполнял лимит по покупкам, полоса становилась зеленой, и это логично: лимит выполнен, challenge done, значит полоса зеленая. Почему она красная, черт его дери?
Mavr написав: Мое мнение: 90% функций данного списка связано с персонализацией и UX. Это все конечно хорошо, и в 2020-м это важно, но нет функционально новых фич. Более того, вырезаны даже те, которые были в старом аппе. Натягивать новый интерфейс в ущерб функционалу? Ну такое. Спорная стратегия.
В Сенсе выпилили доходный сейф, он отсутствует. Это как? Вы хотите чтобы клиент клал туда деньги? А как вы собираетесь это делать если в вашем сенсе он даже не будет знать о существовании сейфа. Может я его не нашел? Ну тогда фиговое ваше UI/UX если я не могу найти его в пол-клика.
Функции, которые можно было бы добавить и которых нет в SenseApp: 1. Оформление кредитки в пол-клика, все данные указываются прямо в прилаге, сканы документов загружаются там же, не надо никаких тупых звонков с деревянными менеджерами, где надо диктовать свой паспорт по буквам. Вы сделали видеоинтервью? Окей, почему бы не развить идею до следующего левела.
2. Получение/отправка платежей SWIFT/SEPA/WU из приложения.
3. Просмотри кредитной истории из УБКИ
Есть вопросы также и к вашему UI:
Цвет полосы зняття готівки понятен. Чем зеленее, тем больше осталось доступного кэша. Цвет полосы кількість покупок непонятен. Я що, перевищив кількість покупок? Больше ніззя?
В старом аппе когда я выполнял лимит по покупкам, полоса становилась зеленой, и это логично: лимит выполнен, challenge done, значит полоса зеленая. Почему она красная, черт его дери?
Функционал приложения будет расширяться. Доходный сейф есть. Выбираете карту в меню «Продукты», и он сразу виден в Информации.