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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9182918391849185>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:31

Re: Альфа-Банк

Отписался от новостей в телеграмм. Тошнит уже от сенса который везде и не работает. Гора родила мышь
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:23

Re: Альфа-Банк

А сервис рассрочек на долго прилег? Не могу активировать по ссылке рассрочки.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:29

Menwyy, рассрочки работают, только что одну оформил.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:41

  Alfa_Bank написав:
  Mavr написав:
  Mavr написав:Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса


Аллочка пришла вчера, но на вопрос мой не ответила)) Видно, нету ничего.
Я пока кроме видеоинтервью для новых клиентов ничего не вычитал, для текущих оно бесполезно.

Добрый день. Какие уникальные функции в новом цифровом банке Sense SuperApp?


Мое мнение: 90% функций данного списка связано с персонализацией и UX. Это все конечно хорошо, и в 2020-м это важно, но нет функционально новых фич. Более того, вырезаны даже те, которые были в старом аппе. Натягивать новый интерфейс в ущерб функционалу? Ну такое. Спорная стратегия.

В Сенсе выпилили доходный сейф, он отсутствует. Это как? Вы хотите чтобы клиент клал туда деньги? А как вы собираетесь это делать если в вашем сенсе он даже не будет знать о существовании сейфа. Может я его не нашел? Ну тогда фиговое ваше UI/UX если я не могу найти его в пол-клика.

Функции, которые можно было бы добавить и которых нет в SenseApp:
1. Оформление кредитки в пол-клика, все данные указываются прямо в прилаге, сканы документов загружаются там же, не надо никаких тупых звонков с деревянными менеджерами, где надо диктовать свой паспорт по буквам. Вы сделали видеоинтервью? Окей, почему бы не развить идею до следующего левела.

2. Получение/отправка платежей SWIFT/SEPA/WU из приложения.

3. Просмотри кредитной истории из УБКИ

Есть вопросы также и к вашему UI:

Зображення

Цвет полосы зняття готівки понятен. Чем зеленее, тем больше осталось доступного кэша. Цвет полосы кількість покупок непонятен. Я що, перевищив кількість покупок? :shock: Больше ніззя?

В старом аппе когда я выполнял лимит по покупкам, полоса становилась зеленой, и это логично: лимит выполнен, challenge done, значит полоса зеленая.
Почему она красная, черт его дери?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:58

  Mavr написав:
Мое мнение: 90% функций данного списка связано с персонализацией и UX. Это все конечно хорошо, и в 2020-м это важно, но нет функционально новых фич. Более того, вырезаны даже те, которые были в старом аппе. Натягивать новый интерфейс в ущерб функционалу? Ну такое. Спорная стратегия.

В Сенсе выпилили доходный сейф, он отсутствует. Это как? Вы хотите чтобы клиент клал туда деньги? А как вы собираетесь это делать если в вашем сенсе он даже не будет знать о существовании сейфа. Может я его не нашел? Ну тогда фиговое ваше UI/UX если я не могу найти его в пол-клика.

Функции, которые можно было бы добавить и которых нет в SenseApp:
1. Оформление кредитки в пол-клика, все данные указываются прямо в прилаге, сканы документов загружаются там же, не надо никаких тупых звонков с деревянными менеджерами, где надо диктовать свой паспорт по буквам. Вы сделали видеоинтервью? Окей, почему бы не развить идею до следующего левела.

2. Получение/отправка платежей SWIFT/SEPA/WU из приложения.

3. Просмотри кредитной истории из УБКИ

Есть вопросы также и к вашему UI:

Зображення

Цвет полосы зняття готівки понятен. Чем зеленее, тем больше осталось доступного кэша. Цвет полосы кількість покупок непонятен. Я що, перевищив кількість покупок? :shock: Больше ніззя?

В старом аппе когда я выполнял лимит по покупкам, полоса становилась зеленой, и это логично: лимит выполнен, challenge done, значит полоса зеленая.
Почему она красная, черт его дери?

Функционал приложения будет расширяться. Доходный сейф есть. Выбираете карту в меню «Продукты», и он сразу виден в Информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:05

Re: Альфа-Банк

Хочу заказать карту эко-максимум для экомаркета. Подскажите, какие "подводные камни" есть по ней? Нужно ли отключать страховки, смски и т.д.?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:09

  vovareuckij написав:Хочу заказать карту эко-максимум для экомаркета. Подскажите, какие "подводные камни" есть по ней? Нужно ли отключать страховки, смски и т.д.?

Добрый день. Страховки и платный сервис смс-информирования по карте есть. На ваше усмотрение можете отключить или оставить страхование. Вместо смс можно перейти на бесплатный пуш.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:24

Alfa_Bank А как это все поотключать? Это в момент оформления надо сказать?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:35

Re: Альфа-Банк

Water написав:Menwyy, рассрочки работают, только что одну оформил.
У меня

"На даний час сервіс не доступний. Спробуйте пізніше."
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:36

  vovareuckij написав:Alfa_Bank А как это все поотключать? Это в момент оформления надо сказать?

Сначала оформляете, потом отключаете страховки. Активируете карту и через мобильное приложение переходите на пуш.
Alfa_Bank
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