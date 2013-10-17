Додано: Сер 23 гру, 2020 10:41

Alfa_Bank написав: Mavr написав: Mavr написав: Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса Что есть такого в Sense app чего нет в старом приложении? Кроме красивого интерфейса



Аллочка пришла вчера, но на вопрос мой не ответила)) Видно, нету ничего.

Я пока кроме видеоинтервью для новых клиентов ничего не вычитал, для текущих оно бесполезно. Аллочка пришла вчера, но на вопрос мой не ответила)) Видно, нету ничего.Я пока кроме видеоинтервью для новых клиентов ничего не вычитал, для текущих оно бесполезно.

Добрый день. Какие уникальные функции в новом цифровом банке Sense SuperApp? Добрый день.

Мое мнение: 90% функций данного списка связано с персонализацией и UX. Это все конечно хорошо, и в 2020-м это важно, но нет функционально новых фич. Более того, вырезаны даже те, которые были в старом аппе. Натягивать новый интерфейс в ущерб функционалу? Ну такое. Спорная стратегия.В Сенсе выпилили доходный сейф, он отсутствует. Это как? Вы хотите чтобы клиент клал туда деньги? А как вы собираетесь это делать если в вашем сенсе он даже не будет знать о существовании сейфа. Может я его не нашел? Ну тогда фиговое ваше UI/UX если я не могу найти его в пол-клика.Функции, которые можно было бы добавить и которых нет в SenseApp:1. Оформление кредитки в пол-клика, все данные указываются прямо в прилаге, сканы документов загружаются там же, не надо никаких тупых звонков с деревянными менеджерами, где надо диктовать свой паспорт по буквам. Вы сделали видеоинтервью? Окей, почему бы не развить идею до следующего левела.2. Получение/отправка платежей SWIFT/SEPA/WU из приложения.3. Просмотри кредитной истории из УБКИЕсть вопросы также и к вашему UI:Цвет полосы зняття готівки понятен. Чем зеленее, тем больше осталось доступного кэша. Цвет полосы кількість покупок непонятен. Я що, перевищив кількість покупок?Больше ніззя?В старом аппе когда я выполнял лимит по покупкам, полоса становилась зеленой, и это логично: лимит выполнен, challenge done, значит полоса зеленая.Почему она красная, черт его дери?