|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:47
Menwyy написав:
Water написав:Menwyy, рассрочки работают, только что одну оформил.
У меня
"На даний час сервіс не доступний. Спробуйте пізніше."
Добрый день. Напишите в ЛС какую рассрочку не получается оформить.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9786
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, Flamingo
, Фантом
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|940
|135187
|
|
|18275
|2559479
|
|
|2523
|92593
|
|