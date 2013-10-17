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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:47
Menwyy написав:
Water написав:Menwyy, рассрочки работают, только что одну оформил.
У меня
"На даний час сервіс не доступний. Спробуйте пізніше."
Добрый день. Напишите в ЛС какую рассрочку не получается оформить.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39
Alfa_Bank, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46
З обіду банк більше не працюватиме?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46
Кочевник написав:Alfa_Bank
, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.
Доброго дня. Спостерігається сповільнення роботи веб-версії. Проводимо роботи по усуненню.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 23 гру, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 9787
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- Подякували: 890 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:56
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
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Кочевник
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:02
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.
Доброго дня. Спостерігається сповільнення
роботи веб-версії. Проводимо роботи по усуненню.
сповильнення ?
у нашего Гепы тоже тогда наблюдается сповильнення
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11
Фсьо. Труп. Навіть не дихає.
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