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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9182918391849185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:47

  Menwyy написав:
Water написав:Menwyy, рассрочки работают, только что одну оформил.
У меня

"На даний час сервіс не доступний. Спробуйте пізніше."

Добрый день. Напишите в ЛС какую рассрочку не получается оформить.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 18.02.13
Подякував: 95 раз.
Подякували: 890 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39

Alfa_Bank, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1779
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Подякував: 303 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

З обіду банк більше не працюватиме?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 16.02.17
Подякував: 303 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:46

  Кочевник написав:Alfa_Bank, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.

Доброго дня. Спостерігається сповільнення роботи веб-версії. Проводимо роботи по усуненню.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 23 гру, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 18.02.13
Подякував: 95 раз.
Подякували: 890 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:56

Re: Альфа-Банк

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile


:evil:
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1779
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:02

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, в МАБа сьогодні бодун після вчорашнього?
Надзвичайно тупить.

Доброго дня. Спостерігається сповільнення роботи веб-версії. Проводимо роботи по усуненню.


сповильнення ? :mrgreen:
у нашего Гепы тоже тогда наблюдается сповильнення
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11

Re: Альфа-Банк

Фсьо. Труп. Навіть не дихає.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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З нами з: 16.02.17
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