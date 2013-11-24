Додано: Сер 23 гру, 2020 17:14

Хотів переказати пару гривень через додаток альфи але не приходить смс на підтвердження

Це нормально для альфа банку в даний час?



І взагалі навіщо ця система з смс на платежі незалежно від суми

Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 23 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".