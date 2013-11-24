Не збираюся його ставити заради експериментів. Гарантій, що воно працює все одно ніяких.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:27
Не збираюся його ставити заради експериментів. Гарантій, що воно працює все одно ніяких.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:52
Лучше бы спартаковцы вместо пиара своего коворкинга и гонорара Горбунову просто купили пару серваков для маба. Пользы было бы гораздо больше.
А то еле дышит, бедолага. Смотреть жалко на это недоразумение.
Очередной позор
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:58
Абсолютний глюкодром.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:04
верните постернака !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:28
Краще тих хто був до нього.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:47
СЭП 6-8 -- только с 6 до 8 утра мона шото кудато нормально отправить
в остальное время нужно по 15..20мин на каждую опер-ю сидеть в МАБе и молиться, шобы не выбило по таймауту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:14
Хотів переказати пару гривень через додаток альфи але не приходить смс на підтвердження
Це нормально для альфа банку в даний час?
І взагалі навіщо ця система з смс на платежі незалежно від суми
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 23 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23
Переказуйте через додаток іншого банку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vitaliy_berdinskikh, wtf, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|