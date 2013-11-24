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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9183918491859186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:27

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Спостерігається сповільнення роботи веб-версії. Проводимо роботи по усуненню.

У вас не тільки веб-версія вмерла. С депозита кошти в Мобайлі зняти неможливо.

Спробуйте здійснити операцію у Сенс.

Не збираюся його ставити заради експериментів. Гарантій, що воно працює все одно ніяких.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:52

Лучше бы спартаковцы вместо пиара своего коворкинга и гонорара Горбунову просто купили пару серваков для маба. Пользы было бы гораздо больше.
А то еле дышит, бедолага. Смотреть жалко на это недоразумение.
Очередной позор
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:55

mustbe А что будет, когда они окончательно на Сенс перейдут? :D
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:58

  lloydbanksua написав:mustbe А что будет, когда они окончательно на Сенс перейдут? :D

Абсолютний глюкодром.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:04

  mustbe написав:Лучше бы спартаковцы вместо пиара своего коворкинга и гонорара Горбунову просто купили пару серваков для маба. Пользы было бы гораздо больше.
А то еле дышит, бедолага. Смотреть жалко на это недоразумение.
Очередной позор


верните постернака !
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:28

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Лучше бы спартаковцы вместо пиара своего коворкинга и гонорара Горбунову просто купили пару серваков для маба. Пользы было бы гораздо больше.
А то еле дышит, бедолага. Смотреть жалко на это недоразумение.
Очередной позор


верните постернака !

Краще тих хто був до нього.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:40

АЛЬФА-Банк перейшов на СЕП 3/5.
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Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:47

СЭП 6-8 -- только с 6 до 8 утра мона шото кудато нормально отправить :mrgreen:
в остальное время нужно по 15..20мин на каждую опер-ю сидеть в МАБе и молиться, шобы не выбило по таймауту :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:14

Хотів переказати пару гривень через додаток альфи але не приходить смс на підтвердження
Це нормально для альфа банку в даний час?

І взагалі навіщо ця система з смс на платежі незалежно від суми
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 23 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23

  Ukrainian написав:Хотів переказати пару гривень через додаток альфи але не приходить смс на підтвердження
Це нормально для альфа банку в даний час?

Переказуйте через додаток іншого банку. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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