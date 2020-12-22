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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9184918591869187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:38

  Alfa_Bank написав:
  Julio написав:У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%.
Зображення
Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.

Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Зображення
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Julio
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  #<1 ... 9184918591869187
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