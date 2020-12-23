Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:38
Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06
ребята, а где пополнить транспортную карту Киева - онлайн - чтобы была категория "транспорт"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:17
Альфа-Банк
также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43
ну вы как бы с своем сообщении говорили не о себе а о других людях. то что вы не видите смысла в кредите - не значит что "разве что кто-то не внимательный активирует" рассрочку.
так что не нужно менять предмет обсуждения.
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