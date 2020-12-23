Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:38
Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06
ребята, а где пополнить транспортную карту Киева - онлайн - чтобы была категория "транспорт"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:17
Альфа-Банк
также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43
ну вы как бы с своем сообщении говорили не о себе а о других людях. то что вы не видите смысла в кредите - не значит что "разве что кто-то не внимательный активирует" рассрочку.
так что не нужно менять предмет обсуждения.
Додано: Чет 24 гру, 2020 01:50
uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:00
думал заплатить через портмоне
но выходит через портмоне уже нельзя?
нет такого пункта
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:03
как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу
З.Ы.
может кто знает если закинуть денег просто на "гаманець" - можно отдута (с гаманця) будет купить 50 поездок за 325 грн?
(или с гаманця только списывать по 8 грн за поездку?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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