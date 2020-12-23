Julio написав:У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%. Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?
Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.
Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично. Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%. Наверное, у меня особые условия.
ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут. вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.
ну вы как бы с своем сообщении говорили не о себе а о других людях. то что вы не видите смысла в кредите - не значит что "разве что кто-то не внимательный активирует" рассрочку. так что не нужно менять предмет обсуждения.
Julio написав:Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично. Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%. Наверное, у меня особые условия.