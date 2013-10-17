Альфа-Банк
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:38
Alfa_Bank написав: Julio написав:
У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%.
Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?
Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.
Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Julio
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06
ребята, а где пополнить транспортную карту Киева -
онлайн - чтобы была категория "транспорт"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:17
uaprofi написав:
ребята, а где пополнить транспортную карту Киева -
онлайн
- чтобы была категория "транспорт"?
Альфа-Банк
также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)
cohan
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43
ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав:
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.
ну вы как бы с своем сообщении говорили не о себе а о других людях. то что вы не видите смысла в кредите - не значит что "разве что кто-то не внимательный активирует" рассрочку.
так что не нужно менять предмет обсуждения.
mephala
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Додано: Чет 24 гру, 2020 01:50
uaprofi KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт. MCC 4111
Adast
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Додано: Чет 24 гру, 2020 03:00
cohan написав: uaprofi написав:
ребята, а где пополнить транспортную карту Киева -
онлайн
- чтобы была категория "транспорт"?
Альфа-Банк
также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)
думал заплатить через портмоне
но выходит через портмоне уже нельзя?
нет такого пункта
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Чет 24 гру, 2020 03:03
Adast написав: uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111
как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу
З.Ы.
может кто знает если закинуть денег просто на "гаманець" - можно отдута (с гаманця) будет купить 50 поездок за 325 грн?
(или с гаманця только списывать по 8 грн за поездку?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49
Julio написав:
Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Добрый день. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:05
uaprofi написав:
как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу
Мастерпасс. Раньше когда у Альфы было несколько транспортных категорий, то через мастерпасс проходила как одна, а просто оплата картой как другая)
И чем вам мастерпасс не угодил?)
Adast
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:50
uaprofi написав: Adast написав: uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111
как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу
З.Ы.
может кто знает если закинуть денег просто на "гаманець" - можно отдута (с гаманця) будет купить 50 поездок за 325 грн?
(или с гаманця только списывать по 8 грн за поездку?
Тоже пробовали по всякому, т.к. с месяц-два не работал сервис самой смарткард. С кошелька можно пополнить поездки. Но попробуйте с карты, может уже заработало и оно (где-то с неделю назад починили)
balbesik
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