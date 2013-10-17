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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9185918691879188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:38

  Alfa_Bank написав:
  Julio написав:У меня в мобильном МАБе для гривневого дохсейфа отображается ставка 0%.
Зображення
Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

Добрый день. % начисляются. Перезайдите и проверьте.

Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Зображення
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06

ребята, а где пополнить транспортную карту Киева - онлайн - чтобы была категория "транспорт"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:17

  uaprofi написав:ребята, а где пополнить транспортную карту Киева - онлайн - чтобы была категория "транспорт"?


Альфа-Банк

также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:43

  ol_zy написав:
  mephala написав:
  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?

выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.


ну вы как бы с своем сообщении говорили не о себе а о других людях. то что вы не видите смысла в кредите - не значит что "разве что кто-то не внимательный активирует" рассрочку.
так что не нужно менять предмет обсуждения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:50

uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:00

  cohan написав:
  uaprofi написав:ребята, а где пополнить транспортную карту Киева - онлайн - чтобы была категория "транспорт"?


Альфа-Банк

также повторю, что Изипей покращил метро, так что синие и норм МСС - Всьо (ну, мы прочекаем, вдруг симбиотически оно как-то, но вряд ли)


думал заплатить через портмоне
но выходит через портмоне уже нельзя?
нет такого пункта
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:03

  Adast написав:uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111


как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу

З.Ы.
может кто знает если закинуть денег просто на "гаманець" - можно отдута (с гаманця) будет купить 50 поездок за 325 грн?
(или с гаманця только списывать по 8 грн за поездку?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49

  Julio написав:Перезаходил несколько раз, результат тот же. Для дохсейфа в гривне 0.0%, в долларе 0.01%. В веб-банкинге – аналогично.
Попросил жену глянуть в мобильном приложении ее дохсейф – у нее, как и положено Ультре, 6%.
Наверное, у меня особые условия.

Добрый день. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:05

  uaprofi написав:как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу

Мастерпасс. Раньше когда у Альфы было несколько транспортных категорий, то через мастерпасс проходила как одна, а просто оплата картой как другая)
И чем вам мастерпасс не угодил?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:50

  uaprofi написав:
  Adast написав:uaprofi
KyivSmartCard? Я подвязал в их приложении карточку альфы, пару месяцев назад пополнение на 50 поездок прошло как Транспорт.
MCC 4111


как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу

З.Ы.
может кто знает если закинуть денег просто на "гаманець" - можно отдута (с гаманця) будет купить 50 поездок за 325 грн?
(или с гаманця только списывать по 8 грн за поездку?

Тоже пробовали по всякому, т.к. с месяц-два не работал сервис самой смарткард. С кошелька можно пополнить поездки. Но попробуйте с карты, может уже заработало и оно (где-то с неделю назад починили)
balbesik
 
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