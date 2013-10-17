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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:12
Re: Альфа-Банк
Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 11:22
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