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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9185918691879188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:12

Re: Альфа-Банк

Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:22

  _PORT_UA написав:Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?

Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?

Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.

а когда оба инструмента будут равноценными!
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:28

  Тракторист написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?

Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.

а когда оба инструмента будут равноценными!

ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:31

Re: Альфа-Банк

clientage написав:ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

Думав, лише у мене. Алла там patreon на нові сервери не планує завести?
Ганьба спартанцям.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:35

  clientage написав:
  Тракторист написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.

а когда оба инструмента будут равноценными!

ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

зато метро завешено рекламой непонятно чего... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:42

Re: Альфа-Банк

что случилось с MyAlfa ?
сплошные таймауты ...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:44

  Arien написав:что случилось с MyAlfa ?
сплошные таймауты ...

Добрый день. Чиним. Приношу извинения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,
есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.
Что делать?
idealstorm
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