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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:12
Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 24 гру, 2020 11:22
_PORT_UA написав:
Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.
а когда оба инструмента будут равноценными!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:28
Тракторист написав: Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
Это нормально или стоит опасаться? В приложении пишет Платеж просрочен и ваша карта заблокирована. При том,что у меня расчетная дата 29число. Как это понимать?
Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.
а когда оба инструмента будут равноценными!
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:31
clientage написав:
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
Думав, лише у мене
. Алла там patreon на нові сервери не планує завести?
Ганьба спартанцям.
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stryzhko
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:35
clientage написав: Тракторист написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Приложение может отображать некорректно. Проверьте в МАБ.
а когда оба инструмента будут равноценными!
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
зато метро завешено рекламой непонятно чего...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:42
что случилось с MyAlfa ?
сплошные таймауты ...
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Arien
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:44
Arien написав:
что случилось с MyAlfa ?
сплошные таймауты ...
Добрый день. Чиним. Приношу извинения.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:11
Alfa_Bank,
есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.
Что делать?
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idealstorm
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:15
idealstorm написав:
Alfa_Bank,
есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.
Что делать?
Добрый день. Если вы о размере кредитного лимита, то его можно уменьшить только в отделении. Если речь идет о лимитах на проведение операций, то их можно менять в приложении самостоятельно.
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Alfa_Bank
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