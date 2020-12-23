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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18
clientage написав:
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:19
mustbe написав: clientage написав:
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )
А день тут коли перекидається у ще робочий вечір?
Переходь на темний бік за карткою Моно
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від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:20
mustbe написав: clientage написав:
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )
Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:10
clientage написав:
Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню
Ну, они же тоже люди, есть семьи, дети.
Да и не барское это дело - пилить по ночам.
Вот и пилят днём, по-живому.
А клиенты - чай, не баре. Если сильно захотят - таки проведут свои никчёмные операции, не днём - так вечером )
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:17
mustbe написав: clientage написав:
Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню
Ну, они же тоже люди, есть семьи, дети.
Да и не барское это дело - пилить по ночам.
Вот и пилят днём, по-живому.
А клиенты - чай, не баре. Если сильно захотят - таки проведут свои никчёмные операции, не днём - так вечером )
Мені якраз вдалося через Мобайл ІБАНути на рахунок кредитки нещодавно, тож працює-мо потихеньку...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:23
stryzhko написав: clientage написав:
ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат
Думав, лише у мене
. Алла там patreon на нові сервери не планує завести?
Ганьба спартанцям.
Якби тему уважніше відслідковували, то відмітили закономірність. Третій день ламають.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:34
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента
время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!
Что ж это за "сервис" такой??
Добрый день. Инкассация осуществляется в день заказа до 12:00, если приедете раньше, то сумму могут еще не подвезти. Если средства нужны срочно, то в качестве исключения, заказать раньше и на другое время можно. Нужно сообщить об этом при заказе.
Спасибо за ответ.
При общении в чате я дважды (!) просила, чтобы средства были доставлены раньше (в тот же день, но раньше на пару часов). Мне отказали, сказали, что "не гарантируют". Так этот вопрос можно все же как-то решить?
Спасибо нашему уважаемому официальному представителю!
Благодаря ей денюжку выплатили в указанное время, в списке нашли сразу, и даже успела до того, как собралась очередь в кассу
Предлагаю зарплату всего состава колл-центра выплачивать оф. представителю, все равно от них толку никакого, оф. представитель за ними все доделывает!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:42
Подскажите как "правильно' завести деньги на сберегательный
На прямую по айбан
или через карту?
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:46
NO PASARAN написав:
Подскажите как "правильно' завести деньги на сберегательный
На прямую по айбан
или через карту?
На сбер полюбому можно заходить: хоть через пимпу пополнить, хоть СЭПить.
Но Алка не дает СЭПить на него по внутрибанку просто введя его ИБАН.
Т.е. и для внутрибанка и для внешки нужно создавать полную платежку: ИБАН, ФИО, ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
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