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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9186918791889189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18

  clientage написав:ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:19

  mustbe написав:
  clientage написав:ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )

А день тут коли перекидається у ще робочий вечір?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:20

  mustbe написав:
  clientage написав:ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

Маб всю неделю днём стабильно практически не работает.
А как известно: Стабильность - признак мастерства )

Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:10

  clientage написав:Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню

Ну, они же тоже люди, есть семьи, дети.
Да и не барское это дело - пилить по ночам.
Вот и пилят днём, по-живому.
А клиенты - чай, не баре. Если сильно захотят - таки проведут свои никчёмные операции, не днём - так вечером )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:17

  mustbe написав:
  clientage написав:Ну т.е. спартанцы нагло решают свои рабочие проблемы именно в рабочее время, бо "у них такой же рабочий день как и у нас"
Ню-ню

Ну, они же тоже люди, есть семьи, дети.
Да и не барское это дело - пилить по ночам.
Вот и пилят днём, по-живому.
А клиенты - чай, не баре. Если сильно захотят - таки проведут свои никчёмные операции, не днём - так вечером )

Мені якраз вдалося через Мобайл ІБАНути на рахунок кредитки нещодавно, тож працює-мо потихеньку...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:23

  stryzhko написав:
clientage написав:ну вот прям щас они равноценны -- оба не фурычат :evil:

Думав, лише у мене. Алла там patreon на нові сервери не планує завести?
Ганьба спартанцям.

Якби тему уважніше відслідковували, то відмітили закономірність. Третій день ламають.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:34

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Скажите, пожалуйста, у Вас на отделение нельзя заказать получение средств на удобное для клиента время? Мало того, что заказ за 3 (!!!) дня, так еще и при том, что я дважды попросила на утро, мне сказали подходить после 12:00!
Что ж это за "сервис" такой??

Добрый день. Инкассация осуществляется в день заказа до 12:00, если приедете раньше, то сумму могут еще не подвезти. Если средства нужны срочно, то в качестве исключения, заказать раньше и на другое время можно. Нужно сообщить об этом при заказе.

Спасибо за ответ.
При общении в чате я дважды (!) просила, чтобы средства были доставлены раньше (в тот же день, но раньше на пару часов). Мне отказали, сказали, что "не гарантируют". Так этот вопрос можно все же как-то решить?

Спасибо нашему уважаемому официальному представителю!
Благодаря ей денюжку выплатили в указанное время, в списке нашли сразу, и даже успела до того, как собралась очередь в кассу :)
Предлагаю зарплату всего состава колл-центра выплачивать оф. представителю, все равно от них толку никакого, оф. представитель за ними все доделывает! :mrgreen:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

Подскажите как "правильно' завести деньги на сберегательный
На прямую по айбан
или через карту?
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:46

  NO PASARAN написав:Подскажите как "правильно' завести деньги на сберегательный
На прямую по айбан
или через карту?

На сбер полюбому можно заходить: хоть через пимпу пополнить, хоть СЭПить.
Но Алка не дает СЭПить на него по внутрибанку просто введя его ИБАН.
Т.е. и для внутрибанка и для внешки нужно создавать полную платежку: ИБАН, ФИО, ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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