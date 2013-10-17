Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками"
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:48
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:51
Kalgan
на смену смузистов пришли фиксики
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53
Re: Альфа-Банк
Если вы про кред. лимит, то они походу это всем клиентам говорят (что в чате можно, хотя нельзя). То ли действительно нифига не знают про работу банка, то ли специально
люто плюсую
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:07
одноХлазЫе?
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34
Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?
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