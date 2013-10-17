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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9187918891899190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:48

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Ганьба спартанцям.

Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками" :mrgreen:
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков" :mrgreen:
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:51

Kalgan

на смену смузистов пришли фиксики
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.

Если вы про кред. лимит, то они походу это всем клиентам говорят (что в чате можно, хотя нельзя). То ли действительно нифига не знают про работу банка, то ли специально :roll:


  Annet_ написав:Предлагаю зарплату всего состава колл-центра выплачивать оф. представителю, все равно от них толку никакого, оф. представитель за ними все доделывает!

люто плюсую
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:07

  IMPRINTER написав:Kalgan

на смену смузистов пришли фиксики

одноХлазЫе? :shock:
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34

Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?
Kalgan
 
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