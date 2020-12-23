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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9188918991909191>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:48

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Ганьба спартанцям.

Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками" :mrgreen:
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков" :mrgreen:
Зображення
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:51

Kalgan

на смену смузистов пришли фиксики
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.

Если вы про кред. лимит, то они походу это всем клиентам говорят (что в чате можно, хотя нельзя). То ли действительно нифига не знают про работу банка, то ли специально :roll:


  Annet_ написав:Предлагаю зарплату всего состава колл-центра выплачивать оф. представителю, все равно от них толку никакого, оф. представитель за ними все доделывает!

люто плюсую
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:07

  IMPRINTER написав:Kalgan

на смену смузистов пришли фиксики

одноХлазЫе? :shock:
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34

Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55

Re: Альфа-Банк

Не знаю какие там Фиксики, но пока ни какой реакции.
На вкладке "Платежі" в разделе "Перекази/платежі" делаю поиск по Нафтогаз. В результатах поиска выбираю "ГК Нафтогаз України, ТОВ" и получаю сообщение об ошибке с предложением повторить после.


А я уже хотел знакомой показать как коммуналку от Нефтегаза оплачивать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55

Re: Альфа-Банк

если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:59

  clientage написав:одноХлазЫе? :shock:
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то :lol: :lol:

Каких-то он неправильных фиксиков смотрит.
Вижу как минимум два глаза у каждого, глубже не вникал )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:02

  Kalgan написав:Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками" :mrgreen:
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков" :mrgreen:

Довелось мне как-то работать бок-о-бок с одним человечком, который пришёл к нам из IT-отдела Альфа-Банк...В общем, если у них все сотрудники такие, то вам надо радоваться что вообще что-то работает)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:13

  wtf написав:если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?

Так, можна.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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