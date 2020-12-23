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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:48
stryzhko написав:
Ганьба спартанцям.
Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками
"
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков"
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:51
Kalgan
на смену смузистов пришли фиксики
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:53
idealstorm написав:
есть лимит на карту - ранее в отделении мне говорили, что поддержка в Чате приложения может уменьшить. Но поддержка посылает в отделение писать заявление.
Если вы про кред. лимит, то они походу это всем клиентам говорят (что в чате можно, хотя нельзя). То ли действительно нифига не знают про работу банка, то ли специально
Annet_ написав:
Предлагаю зарплату всего состава колл-центра выплачивать оф. представителю, все равно от них толку никакого, оф. представитель за ними все доделывает!
люто плюсую
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Kalgan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:07
IMPRINTER написав:Kalgan
на смену смузистов пришли фиксики
одноХлазЫе?
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34
Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?
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Kalgan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55
Не знаю какие там Фиксики, но пока ни какой реакции.
На вкладке "Платежі" в разделе "Перекази/платежі" делаю поиск по Нафтогаз. В результатах поиска выбираю "ГК Нафтогаз України, ТОВ" и получаю сообщение об ошибке с предложением повторить после.
А я уже хотел знакомой показать как коммуналку от Нефтегаза оплачивать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55
если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:59
clientage написав:
одноХлазЫе?
У них же зрение ток 2D, т.е. они дальше своего носа ничо не видят
Мне это племяш еще в 5 лет объяснил, про фиксиков то
Каких-то он неправильных фиксиков смотрит.
Вижу как минимум два глаза у каждого, глубже не вникал )
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:02
Kalgan написав:
Они сейчас предпочитают себя называть "штатными фиксиками
"
Другой вопрос, почему алка не хочет нанять квалифицированных программистов, а вместо них набирает "фиксиков"
Довелось мне как-то работать бок-о-бок с одним человечком, который пришёл к нам из IT-отдела Альфа-Банк...В общем, если у них все сотрудники такие, то вам надо радоваться что вообще что-то работает)
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:13
wtf написав:
если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?
Так, можна.
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