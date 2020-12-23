смска чтобы прилетела до 31.12:
1) за кредитные в Украине - сразу
2) за свои частично - после проводки
3) за зарубежную транзакцию - после проводки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:19
смска чтобы прилетела до 31.12:
1) за кредитные в Украине - сразу
2) за свои частично - после проводки
3) за зарубежную транзакцию - после проводки
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:23
да
см. п8
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