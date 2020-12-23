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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9188918991909191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:19

  Kalgan написав:Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?


смска чтобы прилетела до 31.12:
1) за кредитные в Украине - сразу
2) за свои частично - после проводки
3) за зарубежную транзакцию - после проводки
cohan
 
Повідомлень: 605
З нами з: 27.09.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:23

  wtf написав:если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?


да
https://alfabank.ua/ru/private-persons/installment
см. п8
cohan
 
Повідомлень: 605
З нами з: 27.09.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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  #<1 ... 9188918991909191
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