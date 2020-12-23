IMPRINTER написав:Julio просто округление в меньшую сторону
greenozon написав:
Julio написав:Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?
вам випадково дали відсотки із 2021 року
Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил. Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.
IMPRINTER написав:Julio просто округление в меньшую сторону
greenozon написав:
Julio написав:Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?
вам випадково дали відсотки із 2021 року
Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил. Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.
Насколько я помню по социалкам, начисляют процент на средства, которые находятся на самой карте, без всяких доходных сейфов. Ну года два назад точно начисляли.
У меня седня РД Чото заметил, шо ОМП шибко РОВНО получился, типа 3100. Решил пересчитать, помню, шо он 5% от задолженности в РП. Похоже, что округлен вниз, подарили порядка 25.17коп . Эт типа новации у Алки -- так легче запоминать клиенту?