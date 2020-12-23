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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9188918991909191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:19

  Kalgan написав:Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?


смска чтобы прилетела до 31.12:
1) за кредитные в Украине - сразу
2) за свои частично - после проводки
3) за зарубежную транзакцию - после проводки
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:23

  wtf написав:если через портмоне оплатить коммуналку от 500 грн. mcc 4900 - рассрочку можно будет оформить?


да
https://alfabank.ua/ru/private-persons/installment
см. п8
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:48

Re: Альфа-Банк

Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:50

  IMPRINTER написав:Julio
просто округление в меньшую сторону

  greenozon написав:
  Julio написав:Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

вам випадково дали відсотки із 2021 року :)

Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.
Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:05

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)

У меня еще и приписЬка: "Корректировка бонусов". По ходу это они так звЫняюЦЦа за лаги в работе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:23

  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.

Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:26

  ingtrans написав:
  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.

Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.

Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500 да за каждый день такой неработы МАБа еще куда ни шло :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:34

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!

Авансом :mrgreen:
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:35

  Julio написав:
  IMPRINTER написав:Julio
просто округление в меньшую сторону

  greenozon написав:
  Julio написав:Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

вам випадково дали відсотки із 2021 року :)

Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.
Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.

Насколько я помню по социалкам, начисляют процент на средства, которые находятся на самой карте, без всяких доходных сейфов. Ну года два назад точно начисляли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:45

У меня седня РД
Чото заметил, шо ОМП шибко РОВНО получился, типа 3100. Решил пересчитать, помню, шо он 5% от задолженности в РП. Похоже, что округлен вниз, подарили порядка 25.17коп :).
Эт типа новации у Алки -- так легче запоминать клиенту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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