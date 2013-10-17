Додано: Чет 24 гру, 2020 19:50

IMPRINTER написав: Julio

просто округление в меньшую сторону просто округление в меньшую сторону

greenozon написав: Julio написав: Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются? Это ошибка приложения или действительно уже на дохсейф проценты не начисляются?

вам випадково дали відсотки із 2021 року вам випадково дали відсотки із 2021 року

Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.