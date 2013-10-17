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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9189919091919192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55

  Julio написав:мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены.
А мне "Ультру" изначально выпустили, в которой валютная карта была обозначена как "Зарплатная карта", хотя ни о какой зарплате, тем более в валюте, речи не было. Я так до сих пор и не знаю, это вообще нормально, или всё-таки кто-то посамовольничал на этапе выпуска. Из отрицательных сторон - когда пришло время перевыпуска по сроку, мне автоматически перевыпустили только гривневую (пакетную) карту, а валютную - тактично "забыли", пришлось перевыпуск заказывать отдельно. Хотя я, опять же, не знаю, может это так и должно быть, может в пакете автоматически только гривневая перевыпускается.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:06

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(
Kalgan
 
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  #<1 ... 9189919091919192
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