Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55
Julio написав:
мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены.
А мне "Ультру" изначально выпустили, в которой валютная карта была обозначена как "Зарплатная карта", хотя ни о какой зарплате, тем более в валюте, речи не было. Я так до сих пор и не знаю, это вообще нормально, или всё-таки кто-то посамовольничал на этапе выпуска. Из отрицательных сторон - когда пришло время перевыпуска по сроку, мне автоматически перевыпустили только гривневую (пакетную) карту, а валютную - тактично "забыли", пришлось перевыпуск заказывать отдельно. Хотя я, опять же, не знаю, может это так и должно быть, может в пакете автоматически только гривневая перевыпускается.
M-Audio
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Додано: Чет 24 гру, 2020 21:06
clientage написав:
Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500
Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили
Kalgan
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:42
Adast написав: uaprofi написав:
как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу
Мастерпасс. Раньше когда у Альфы было несколько транспортных категорий, то через мастерпасс проходила как одна, а просто оплата картой как другая)
И чем вам мастерпасс не угодил?
)
если я пополняю карту другому человеку? (у него в кабинете получается остаётся мой мастерпасс и телефон подвязывается к аккаунту)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 01:21
uaprofi написав:
если я пополняю карту другому человеку? (у него в кабинете получается остаётся мой мастерпасс и телефон подвязывается к аккаунту)
Если пополняете кому-то близкому, рекомендую просто подвязать его проездную карту в своё приложение KyivSmartCard.
Adast
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:24
Alfa_Bank написав:
При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль.
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов
Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк?
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MASolomko
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