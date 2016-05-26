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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9189919091919192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1049
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1049
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55

  Julio написав:мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены.
А мне "Ультру" изначально выпустили, в которой валютная карта была обозначена как "Зарплатная карта", хотя ни о какой зарплате, тем более в валюте, речи не было. Я так до сих пор и не знаю, это вообще нормально, или всё-таки кто-то посамовольничал на этапе выпуска. Из отрицательных сторон - когда пришло время перевыпуска по сроку, мне автоматически перевыпустили только гривневую (пакетную) карту, а валютную - тактично "забыли", пришлось перевыпуск заказывать отдельно. Хотя я, опять же, не знаю, может это так и должно быть, может в пакете автоматически только гривневая перевыпускается.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:06

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:42

  Adast написав:
  uaprofi написав:как повязали через мастерпасс или Gpay?
так как у меня если выбирать где просто оплата картой - то выдаёт ошибку.
а через мастерпасс или Gpay платить не хочу

Мастерпасс. Раньше когда у Альфы было несколько транспортных категорий, то через мастерпасс проходила как одна, а просто оплата картой как другая)
И чем вам мастерпасс не угодил?)


если я пополняю карту другому человеку? (у него в кабинете получается остаётся мой мастерпасс и телефон подвязывается к аккаунту)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 01:21

  uaprofi написав:если я пополняю карту другому человеку? (у него в кабинете получается остаётся мой мастерпасс и телефон подвязывается к аккаунту)

Если пополняете кому-то близкому, рекомендую просто подвязать его проездную карту в своё приложение KyivSmartCard.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:24

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль. :)
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов :D

Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк? :P
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:03

Re: Альфа-Банк

  Adast написав:подвязать его проездную карту в своё приложение KyivSmartCard.

Немного зная разрабов КСК, считаю что подвязывать туда карты не безопасно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:14

  Kalgan написав:
  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(

Наверное, это моральная компенсация клиентам за пользование Сенсом. Я его не устанавливал, но при получении перевыпущенных карт в отделении девочка для активации карт заходила в мой акк из Сенса на своем планшете. "Подарок от команды Sense" в итоге получил.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:50

Re: Альфа-Банк

Julio написав:
  Kalgan написав:
  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(

Наверное, это моральная компенсация клиентам за пользование Сенсом. Я его не устанавливал, но при получении перевыпущенных карт в отделении девочка для активации карт заходила в мой акк из Сенса на своем планшете. "Подарок от команды Sense" в итоге получил.


Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:53

Re: Альфа-Банк

  GALeon написав:Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
ещё и не ставил,читаю всех,наблюдаю...
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:27

  GALeon написав:Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
а ради чего его ставить? обычное мобильное приложение вроже нормально работает
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
omb
 
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