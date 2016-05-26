Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55

Julio написав: мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены.

А мне "Ультру" изначально выпустили, в которой валютная карта была обозначена как "Зарплатная карта", хотя ни о какой зарплате, тем более в валюте, речи не было. Я так до сих пор и не знаю, это вообще нормально, или всё-таки кто-то посамовольничал на этапе выпуска. Из отрицательных сторон - когда пришло время перевыпуска по сроку, мне автоматически перевыпустили только гривневую (пакетную) карту, а валютную - тактично "забыли", пришлось перевыпуск заказывать отдельно. Хотя я, опять же, не знаю, может это так и должно быть, может в пакете автоматически только гривневая перевыпускается.