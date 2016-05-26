Julio написав:мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены.
А мне "Ультру" изначально выпустили, в которой валютная карта была обозначена как "Зарплатная карта", хотя ни о какой зарплате, тем более в валюте, речи не было. Я так до сих пор и не знаю, это вообще нормально, или всё-таки кто-то посамовольничал на этапе выпуска. Из отрицательных сторон - когда пришло время перевыпуска по сроку, мне автоматически перевыпустили только гривневую (пакетную) карту, а валютную - тактично "забыли", пришлось перевыпуск заказывать отдельно. Хотя я, опять же, не знаю, может это так и должно быть, может в пакете автоматически только гривневая перевыпускается.
clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал! Но лично мне мало, вот 500
Интересно, по каким критериям давали. Мне ни одного орешка не подарили
Наверное, это моральная компенсация клиентам за пользование Сенсом. Я его не устанавливал, но при получении перевыпущенных карт в отделении девочка для активации карт заходила в мой акк из Сенса на своем планшете. "Подарок от команды Sense" в итоге получил.
clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал! Но лично мне мало, вот 500
Интересно, по каким критериям давали. Мне ни одного орешка не подарили
Наверное, это моральная компенсация клиентам за пользование Сенсом. Я его не устанавливал, но при получении перевыпущенных карт в отделении девочка для активации карт заходила в мой акк из Сенса на своем планшете. "Подарок от команды Sense" в итоге получил.
Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
GALeon написав:Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
ещё и не ставил,читаю всех,наблюдаю...
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)