думаю, по неуспешным транзакциям в МАБ, у меня их в ВТ штук 15 - с сейфа пытался снять, в отделении ждал чтобы снять, минут 40, потом плюнул
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13
думаю, по неуспешным транзакциям в МАБ, у меня их в ВТ штук 15 - с сейфа пытался снять, в отделении ждал чтобы снять, минут 40, потом плюнул
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:24
Re: Альфа-Банк
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