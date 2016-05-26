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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9190919191929193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13

  Kalgan написав:
  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(


думаю, по неуспешным транзакциям в МАБ, у меня их в ВТ штук 15 - с сейфа пытался снять, в отделении ждал чтобы снять, минут 40, потом плюнул
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:Интересно, по каким критериям давали.

Першим тестерам

Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
stryzhko
 
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  #<1 ... 9190919191929193
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