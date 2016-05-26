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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13
Kalgan написав: clientage написав:
Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500
Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили
думаю, по неуспешным транзакциям в МАБ, у меня их в ВТ штук 15 - с сейфа пытался снять, в отделении ждал чтобы снять, минут 40, потом плюнул
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cohan
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:24
Kalgan написав:Интересно, по каким критериям давали.
Першим тестерам
Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
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stryzhko
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:25
GALeon написав:
Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...
Не забудьте пуші включити, бо автоматом переключить на СМС.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:57
stryzhko написав: Kalgan написав:
Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
Альфа ресщедрилась и мне тоже
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:34
ingtrans написав: MASolomko написав:
Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense.
Всем начислили?
ps Никаких уведомлений не получал.
Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.
И мне тоже подарили 50.
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rollo
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:39
omb написав:
а ради чего его ставить? обычное мобильное приложение вроже нормально работает
В хозяйстве все сгодится. За установку подкинули орешков.
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