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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9190919191929193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:13

  Kalgan написав:
  clientage написав:Дали и тем, кто Сенс не устанавливал!
Но лично мне мало, вот 500

Интересно, по каким критериям давали.
Мне ни одного орешка не подарили :(


думаю, по неуспешным транзакциям в МАБ, у меня их в ВТ штук 15 - с сейфа пытался снять, в отделении ждал чтобы снять, минут 40, потом плюнул
cohan
 
Повідомлень: 612
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Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:Интересно, по каким критериям давали.

Першим тестерам

Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
stryzhko
 
Повідомлень: 1547
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:25

Re: Альфа-Банк

  GALeon написав:Сенс установил, поклацал, посмотрел, что к чему {вход по отпечатку у меня не работает} и снес - ни чего не дали...

Не забудьте пуші включити, бо автоматом переключить на СМС.
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:57

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
Kalgan написав:

Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.


Альфа ресщедрилась и мне тожеЗображення
Mavr
 
Повідомлень: 131
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:34

  ingtrans написав:
  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.

Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.

И мне тоже подарили 50. :)
rollo
 
Повідомлень: 1094
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:39

  omb написав:а ради чего его ставить? обычное мобильное приложение вроже нормально работает

В хозяйстве все сгодится. За установку подкинули орешков.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:54

Cash`U CLUB

Реально ли восстановить доступ к программе если месяц назад его заблокировали?
andrew007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:49

Mavr
Не понял я этот Сенсапп, стар наверное уже :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:34

А что у Аллы случилось с кешем? Вчера в обед в центре Киева еле-еле нашли 50К грн, правда без предзаказа. Хотел заказать 100 на понедельник, так согласились найти только на среду вечер, и то после звонков "наверх" :?:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11

SWIFT в субботу не будет засчитан?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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