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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9191919291939194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11

SWIFT в субботу не будет засчитан?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:14

Re: Альфа-Банк

la9 написав:А что у Аллы случилось с кешем? Вчера в обед в центре Киева еле-еле нашли 50К грн, правда без предзаказа. Хотел заказать 100 на понедельник, так согласились найти только на среду вечер, и то после звонков "наверх" :?:
По-моему всегда так. У других банков ещё хуже, даже 30К не выдадут без заказа
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:20

  Skiw написав:так изначально то и предлагают на 24 мес. с комиссией.
а вообще - да - у меня рассрочки на лист в Екселе не помещаются уже :)


больше 1 млн рассрочек? :shock: :lol:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:28

  mephala написав:
  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?


рассрочка на 3-6 мес под 1,8% по схеме альфы - а именно, что пропускается одна РД - это 21-28% годовых. в принципе терпимо. ниже, чем 40% - и не на всю сумму кредита.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:29

  ol_zy написав:
  mephala написав:
  ol_zy написав:Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.


вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?

выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.


но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:55

  vovareuckij написав:Хочу заказать карту эко-максимум для экомаркета. Подскажите, какие "подводные камни" есть по ней? Нужно ли отключать страховки, смски и т.д.?


ИМХО, самый большой подвох - это комиссия 3,5% на остаток задолженности в РД.
Так что реальный грейс - до 30 дней.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:52

  Shaman написав:но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик :D

Так депозиты "ужались", в среднем, с 20% до 10%, а те же кредитки как были 3% в месяц, так и остались, тоже в среднем.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26

  la9 написав:А что у Аллы случилось с кешем? Вчера в обед в центре Киева еле-еле нашли 50К грн, правда без предзаказа. Хотел заказать 100 на понедельник, так согласились найти только на среду вечер, и то после звонков "наверх" :?:

новый год на носу, народ выгребает наличку
наверное, в Киеве тоже так
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:36

  M-Audio написав:
  Shaman написав:но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик :D

Так депозиты "ужались", в среднем, с 20% до 10%, а те же кредитки как были 3% в месяц, так и остались, тоже в среднем.


кредитки - да, как высокорисковые.
кредиты юрикам снизились так с 18-20% до 14-15%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:59

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:самый большой подвох - это комиссия 3,5% на остаток задолженности в РД.
Так что реальный грейс - до 30 дней.

Справедливости ради, при долге до 19,99грн. включительно - комисси не будет :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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