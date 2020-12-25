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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11
SWIFT в субботу не будет засчитан?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:14
la9 написав:
А что у Аллы случилось с кешем? Вчера в обед в центре Киева еле-еле нашли 50К грн, правда без предзаказа. Хотел заказать 100 на понедельник, так согласились найти только на среду вечер, и то после звонков "наверх"
По-моему всегда так. У других банков ещё хуже, даже 30К не выдадут без заказа
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:28
mephala написав: ol_zy написав:
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
рассрочка на 3-6 мес под 1,8% по схеме альфы - а именно, что пропускается одна РД - это 21-28% годовых. в принципе терпимо. ниже, чем 40% - и не на всю сумму кредита.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:29
ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав:
Та не - изначально все рассрочки были без мзды, а потом решили на этом заработать и, видимо, рассрочки начали исчезать, вот они прозревают и делают иногда бесплатно. А как вводят(возвращают) комиссию, то и нет рассрочек... разве что кто-то не внимательный активирует.
вы так говорите будто люди вообще в кредит не живут.
вы хоть считали что выгоднее - переводить на рассрочки или просто жить в кредитном лимите под 40% годовых?
выгоднее всего жить в постоянном грейсе, а в кредитах под 40 и даже под 20 годовых - не вижу смысла.
но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:55
vovareuckij написав:
Хочу заказать карту эко-максимум для экомаркета. Подскажите, какие "подводные камни" есть по ней? Нужно ли отключать страховки, смски и т.д.?
ИМХО, самый большой подвох - это комиссия 3,5% на остаток задолженности в РД.
Так что реальный грейс - до 30 дней.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:52
Shaman написав:
но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик
Так депозиты "ужались", в среднем, с 20% до 10%, а те же кредитки как были 3% в месяц, так и остались, тоже в среднем.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26
la9 написав:
А что у Аллы случилось с кешем? Вчера в обед в центре Киева еле-еле нашли 50К грн, правда без предзаказа. Хотел заказать 100 на понедельник, так согласились найти только на среду вечер, и то после звонков "наверх"
новый год на носу, народ выгребает наличку
наверное, в Киеве тоже так
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:36
M-Audio написав: Shaman написав:
но тут многие норм считают депозит под 20% годовых. как говорится, или трусы, или крестик
Так депозиты "ужались", в среднем, с 20% до 10%, а те же кредитки как были 3% в месяц, так и остались, тоже в среднем.
кредитки - да, как высокорисковые.
кредиты юрикам снизились так с 18-20% до 14-15%
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:59
Shaman написав:
самый большой подвох - это комиссия 3,5% на остаток задолженности в РД.
Так что реальный грейс - до 30 дней.
Справедливости ради, при долге до 19,99грн. включительно - комисси не будет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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