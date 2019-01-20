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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9192919391949195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
Arien
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Повідомлень: 958
З нами з: 09.09.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:51

  Arien написав:напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?

Да, без комиссии.
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Striker
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Повідомлень: 1307
З нами з: 15.02.20
Подякував: 176 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:59

Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
rollo
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:10

  rollo написав:Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?

Да.
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* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлень: 1307
З нами з: 15.02.20
Подякував: 176 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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  #<1 ... 9192919391949195
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