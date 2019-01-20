|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41
напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:51
Arien написав:
напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
Да, без комиссии.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:59
Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 15:10
rollo написав:
Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
Да.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45002
|5514977
|
|
|243
|272624
|
|
|18332
|2567665
|
|