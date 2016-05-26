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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41
напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
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Arien
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:51
Arien написав:
напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
Да, без комиссии.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:59
Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
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rollo
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:10
rollo написав:
Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
Да.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59
Аллочка без предупреждения закинула 50 орехов за пользование Сенсом. Как это мило)) Не то что всякие БВР и изи - где сядешь, там и слезешь. Самая клиентоориентированная банка, даже при том, это банк с отделениями. Интересно, Соседка даст?
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26
ingtrans написав: MASolomko написав:
Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense.
Всем начислили?
ps Никаких уведомлений не получал.
Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.
Было такое в вайбере:
Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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