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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9192919391949195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
Arien
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Повідомлень: 959
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:51

  Arien написав:напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?

Да, без комиссии.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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Striker
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Повідомлень: 1309
З нами з: 15.02.20
Подякував: 179 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:59

Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
rollo
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:10

  rollo написав:Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?

Да.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлень: 1309
З нами з: 15.02.20
Подякував: 179 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59

Sense

Аллочка без предупреждения закинула 50 орехов за пользование Сенсом. Как это мило)) Не то что всякие БВР и изи - где сядешь, там и слезешь. Самая клиентоориентированная банка, даже при том, это банк с отделениями. Интересно, Соседка даст? ;)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 30.03.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26

  ingtrans написав:
  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.

Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.

Было такое в вайбере:
Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 03:51

  Ромасик написав:Интересно, Соседка даст? ;)

я извиняюсь, речь все еще о банках :oops: ?
Arien
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Повідомлень: 959
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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