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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9192919391949195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:41

Re: Альфа-Банк

напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?
Arien
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Повідомлень: 959
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:51

  Arien написав:напомните, пожалуйста, в рамках лимита обналичка с White без комиссии в любом АТМ укр. банков?

Да, без комиссии.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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Striker
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Повідомлень: 1309
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Подякував: 179 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:59

Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?
rollo
 
Повідомлень: 1096
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:10

  rollo написав:Напомните, пожалуйста, по валютным картам орехи дают?

Да.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлень: 1309
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Подякував: 179 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59

Sense

Аллочка без предупреждения закинула 50 орехов за пользование Сенсом. Как это мило)) Не то что всякие БВР и изи - где сядешь, там и слезешь. Самая клиентоориентированная банка, даже при том, это банк с отделениями. Интересно, Соседка даст? ;)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26

  ingtrans написав:
  MASolomko написав:Зашёл в мобильное приложение и по балансу обнаружил, что орешков больше. В выписке орешков значиться +50 Cash'U Подарунок від команди Sense. :)
Всем начислили?

ps Никаких уведомлений не получал.

Да, тоже сегодня неожиданно обнаружил +50. Видимо дали всем, кто установил Sense.

Было такое в вайбере:
Cвяткуємо 100 000 клієнтів у Sense SuperApp i ти був у першій сотні.
Для нас дуже важливо, що ти з нами.
Дякуємо i даруємо тобі 50 бонусів на рахунок Cash`U CLUB.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 03:51

  Ромасик написав:Интересно, Соседка даст? ;)

я извиняюсь, речь все еще о банках :oops: ?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:40

  Kalgan написав:Alfa_Bank Напомните, по акционной рассрочке, нужно успеть на нее согласиться до 31.12.2020 или что б была проводка и подтверждение до 31.12.2020 ?

Добрый день. Нужно, чтоб пришло первое смс с предложением рассрочки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:42

  MASolomko написав:Не знаю какие там Фиксики, но пока ни какой реакции.
На вкладке "Платежі" в разделе "Перекази/платежі" делаю поиск по Нафтогаз. В результатах поиска выбираю "ГК Нафтогаз України, ТОВ" и получаю сообщение об ошибке с предложением повторить после.


А я уже хотел знакомой показать как коммуналку от Нефтегаза оплачивать.

Добрый день. Может, пропустили( Напишите еще раз этот комментарий в телеграмм, пожалуйста. Если не ответят, напишите мне.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:44

  Julio написав:Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.
Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.

Добрый день. Это уже интересно... Смотрю дальше, отпишусь.
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