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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9193919491959196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:48

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль. :)
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов :D

Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк? :P

Добрый день. Этот вопрос уже на обсуждении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:49

  andrew007 написав:Alfa_Bank добрый день. Если была заблокирована программа: Cash'U CLUB её можно восстановить?

Добрый день. Нужно смотреть. Напишите данные в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 890 раз.
 
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1
1
  #<1 ... 9193919491959196
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