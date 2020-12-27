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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:48
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль.
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов
Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк?
Добрый день. Этот вопрос уже на обсуждении.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 07:49
andrew007 написав:Alfa_Bank
добрый день. Если была заблокирована программа: Cash'U CLUB её можно восстановить?
Добрый день. Нужно смотреть. Напишите данные в ЛС.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 9797
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 890 раз.
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- Профіль
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