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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9193919491959196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:48

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль. :)
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов :D

Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк? :P

Добрый день. Этот вопрос уже на обсуждении.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:49

  andrew007 написав:Alfa_Bank добрый день. Если была заблокирована программа: Cash'U CLUB её можно восстановить?

Добрый день. Нужно смотреть. Напишите данные в ЛС.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:09

Re: Альфа-Банк

Спасибо, Алла, за годовой депозит под 8,25
Будем прощаться... ((
LEXX
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:22

Re: Альфа-Банк

Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:30

Меня больше интересует как проведутся р2р 30го числа с Алки на Алку: 31м или 4м? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35

  Kevin написав:Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:37

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?

Добрый день. Да.

Нее, ну так оно доступно в режиме 7/24... ну если работает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:39

  clientage написав:Меня больше интересует как проведутся р2р 30го числа с Алки на Алку: 31м или 4м? 8)

Добрый день.
Платежи с карты на карту 30.12.2020 в МАВ/Sense SuperApp/AM:
- на балансе — онлайн;
- на счете — 31.12.2021.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:52

Cash'U CLUB

Alfa_Bank напишите мне, пожалуйста, в ЛС.
andrew007
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:06

  andrew007 написав:Alfa_Bank напишите мне, пожалуйста, в ЛС.

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