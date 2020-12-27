|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:48
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
При регистрации в Sense SuperApp, клиенту присваивается логин более из 30+ символов, который автоматически создает Sense.
Если проходить идентификацию через систему
BankID НБУ с использованием данных вашего банка, то там надо ввести ЛОГИН и пароль.
Вот будет сюрприз для ряда ваших клиентов
Или спартанцы на госпорталы не входят через Альфа-банк?
Добрый день. Этот вопрос уже на обсуждении.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9800
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:49
andrew007 написав:Alfa_Bank
добрый день. Если была заблокирована программа: Cash'U CLUB её можно восстановить?
Добрый день. Нужно смотреть. Напишите данные в ЛС.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9800
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:09
Спасибо, Алла, за годовой депозит под 8,25
Будем прощаться... ((
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:22
Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:30
Меня больше интересует как проведутся р2р 30го числа с Алки на Алку: 31м или 4м?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33315
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2638 раз.
- Подякували: 3926 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:35
Kevin написав:
Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?
Добрый день. Да.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9800
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:37
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Как банк будет работать 31 декабря?
Пополнение карт с депозита 31 декабря будет доступно?
Добрый день. Да.
Нее, ну так оно доступно в режиме 7/24... ну если работает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33315
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2638 раз.
- Подякували: 3926 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:39
clientage написав:
Меня больше интересует как проведутся р2р 30го числа с Алки на Алку: 31м или 4м?
Добрый день.
Платежи с карты на карту 30.12.2020 в МАВ/Sense SuperApp/AM:
- на балансе — онлайн;
- на счете — 31.12.2021.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9800
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:52
Alfa_Bank напишите мне, пожалуйста, в ЛС.
-
andrew007
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 03.10.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:06
andrew007 написав:Alfa_Bank
напишите мне, пожалуйста, в ЛС.
+
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9800
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2554
|95502
|
|
|18340
|2570589
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18974
|2678822
|
Пон 28 гру, 2020 10:03
Ой+
|