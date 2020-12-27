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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46
Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:00
andrew007 написав:Alfa_Bank
к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
Напишите сюда - info_client@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35
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Додано: Пон 28 гру, 2020 15:31
Arien написав: Ромасик написав:
Интересно, Соседка даст?
я извиняюсь, речь все еще о банках
?
не важно, вопрос риторический))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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