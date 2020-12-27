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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9194919591969197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46

Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
andrew007
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Повідомлень: 10
З нами з: 03.10.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:00

  andrew007 написав:Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.

Напишите сюда - info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 18.02.13
Подякував: 96 раз.
Подякували: 892 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

удалено
Hella
 
Повідомлень: 992
З нами з: 25.08.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:31

  Arien написав:
  Ромасик написав:Интересно, Соседка даст? ;)

я извиняюсь, речь все еще о банках :oops: ?

не важно, вопрос риторический))
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 30.03.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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  #<1 ... 9194919591969197
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