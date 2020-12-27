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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9194919591969197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
179
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
283
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:46

Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.
andrew007
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:00

  andrew007 написав:Alfa_Bank к сожалению не могу вам ответить. Стоит ограничение.

Напишите сюда - info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

удалено
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:31

  Arien написав:
  Ромасик написав:Интересно, Соседка даст? ;)

я извиняюсь, речь все еще о банках :oops: ?

не важно, вопрос риторический))
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:33

  Alfa_Bank написав:
  Julio написав:Вам все шутки шутить, а правда оказалась суровее. Как удалось выяснить с помощью Alfa_Bank, мой гривневый счет при перевыпуске с Ультры на Уайт стал счетом для социальных выплат, поэтому проценты на дохсейфе мне не положены. Никаких социальных выплат я не получаю, и при подаче заявки на перевыпуск карт ни о чем таком не просил.
Что ж, еще один аргумент в пользу довода о бесполезности дохсейфа. До сегодняшнего дня держал на нем небольшую сумму. Хоть процент ниже, чем на ощадном, зато перевод на карту мгновенный, иногда эти несколько минут имеют значение.

Добрый день. Это уже интересно... Смотрю дальше, отпишусь.

Если что, я не в обиде. Не начисляются 5% на дохсейф, зато начисляются 6% на остаток на карточном счете. Волнует только, как бы потом не обвинили в подлоге или мошенничестве.
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:49

Re: Альфа-Банк

  Julio написав:Если что, я не в обиде. Не начисляются 5% на дохсейф, зато начисляются 6% на остаток на карточном счете. Волнует только, как бы потом не обвинили в подлоге или мошенничестве.

Учтите, шо еще и овер есть настоящий в отл-е от Пакетной :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день.
Платежи с карты на карту 30.12.2020 в МАВ/Sense SuperApp/AM:
- на балансе — онлайн;
- на счете — 31.12.2021.

Ого, чтобы на счете увидеть, нужно целый год ждать :D
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